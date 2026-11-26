El Senado de la Nación consiguió quórum este jueves e inició una sesión clave en la que el Gobierno intentará avanzar con la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027, mientras que otro de los principales puntos de la agenda será el proyecto para prevenir la ludopatía y restringir las apuestas online.

La prioridad de La Libertad Avanza será conseguir la mayoría absoluta necesaria para aprobar la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.

El oficialismo cuenta con 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos. Las negociaciones previas permitieron sumar respaldos de diferentes bloques, aunque la definición llegará durante la votación en el recinto.

La versión que buscará aprobar el Gobierno contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios presidenciales y legislativos de 2027.

También incorpora Ficha Limpia, que impediría presentarse como candidatos a dirigentes alcanzados por condenas en segunda instancia por delitos dolosos.

La propuesta suma la suspensión de las elecciones de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada actualmente por la legislación.

Los votos que busca el Gobierno

En la previa de la sesión, el oficialismo calculaba que podría recibir el acompañamiento de los diez integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR).

También aparecían entre los posibles respaldos los senadores del PRO Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina, además de la chubutense Edith Terenzi.

Desde Provincias Unidas podrían acompañar Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo.

Entre los votos que el oficialismo esperaba sumar aparece además la senadora neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

Los representantes de Santa Cruz José Carambia y Natalia Gadano también eran contabilizados entre los posibles respaldos. De concretarse todos esos acompañamientos, el Gobierno podría superar los 37 votos necesarios.

Sin embargo, algunas posiciones permanecían abiertas al comenzar la sesión, por lo que el resultado definitivo dependerá de lo que ocurra en el recinto.

En contra de la reforma se encuentra el bloque Justicialista que conduce José Mayans, integrado por 22 senadores. También rechazaban la iniciativa los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero y otros legisladores provinciales.

Ludopatía: el otro eje de la sesión

El Senado también tratará el proyecto destinado a prevenir la ludopatía y regular las apuestas online, que cuenta con sanción de Diputados desde 2024.

La iniciativa establece fuertes restricciones sobre la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea.

La prohibición alcanza a plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación, espectáculos e indumentaria deportiva, además de cartelería en espacios públicos y privados de acceso público.

La excepción prevista es la publicidad realizada dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

El proyecto incorpora además mecanismos destinados a impedir el acceso de menores de edad a las plataformas virtuales de apuestas.

También establece limitaciones para quienes pretendan operar esos servicios y contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de apuestas sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

En paralelo, el oficialismo impulsará una iniciativa complementaria destinada a combatir las plataformas ilegales, otorgando herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para intervenir sobre sitios que operen sin habilitación.

El temario de este jueves incluye además ascensos diplomáticos, designaciones de jueces, fiscales y defensores, iniciativas vinculadas con las PYMES, una reducción del IVA para la fécula de mandioca y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista.

Con la sesión ya iniciada, la principal incógnita pasa ahora por determinar si La Libertad Avanza conseguirá efectivamente los 37 votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO de 2027.