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Resguardar inversiones

Buscan blindar proyectos del RIGI frente al narcotráfico y delitos complejos

El objetivo es prevenir riesgos vinculados al narcotráfico y organizaciones criminales en áreas de inversión estratégica.

 

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 14:06
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El Gobierno busca reforzar la seguridad de proyectos del RIGI frente al narcotráfico

El Gobierno nacional oficializó la creación de una mesa de coordinación de seguridad destinada a proteger proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). La medida fue establecida a través de la Resolución 461/2026 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Según el texto oficial, el nuevo esquema buscará “fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada” que puedan afectar proyectos estratégicos, áreas de influencia e infraestructura crítica vinculada a esas inversiones. El documento advierte además que las inversiones impulsadas bajo el RIGI podrían convertirse en objetivos de interés para organizaciones criminales transnacionales o estructuras delictivas complejas.

La mesa de seguridad estará integrada por distintas áreas del Ministerio de Seguridad y coordinará acciones preventivas junto a fuerzas federales y organismos especializados. El Gobierno considera que el crecimiento de grandes proyectos energéticos, mineros y de infraestructura requiere nuevos mecanismos de control y prevención frente a delitos complejos vinculados al lavado de dinero, narcotráfico y crimen organizado.

La iniciativa se suma a otros dispositivos impulsados en los últimos años para reforzar la seguridad en zonas consideradas estratégicas para el desarrollo económico, especialmente en áreas vinculadas a recursos naturales y energía.

El RIGI forma parte del paquete de incentivos promovido por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala en sectores considerados prioritarios para la economía argentina

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