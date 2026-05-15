El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, celebró el anuncio vinculado al ingreso de un megaproyecto de YPF al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa que contempla inversiones por alrededor de 25.000 millones de dólares para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y consolidar el perfil exportador energético de la Argentina.

Qué dijo Figueroa tras el anuncio del RIGI más grande de YPF para Vaca Muerta

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario neuquino destacó el alcance estratégico del régimen y volvió a defender las ventajas competitivas que representa para la provincia. "Vamos a llevar nuestra energía al mundo. Este anuncio no hace más que ratificar el rumbo que venimos llevando adelante desde el inicio de la gestión con Vaca Muerta como política de estado. Gracias al trabajo de los neuquinos y a una hoja de ruta clara, estamos proyectando el futuro de nuestra provincia y del país", escribió Figueroa desde su cuenta de X.

El posteo de Figueroa se produce luego del anuncio de YPF y de la expectativa que generó el esquema de inversiones destinado a infraestructura, producción y exportación de hidrocarburos no convencionales.

Figueroa: “Vaca Muerta nos hace competitivos frente a Estados Unidos”

En los últimos días, Figueroa sostuvo que el RIGI permite reducir la carga impositiva para grandes proyectos y equiparar condiciones con otros mercados internacionales. Según explicó, uno de los principales beneficios del régimen es la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para las empresas adheridas.

Para el gobernador, esa modificación mejora la competitividad de Vaca Muerta frente al shale estadounidense y genera previsibilidad para atraer inversiones multimillonarias en infraestructura energética.

El mandatario neuquino también remarcó que el desarrollo masivo del shale permitirá aumentar exportaciones, generar empleo y fortalecer los ingresos provinciales en los próximos años.

El megaproyecto de YPF y el salto exportador

La iniciativa vinculada a YPF apunta a profundizar la expansión de Vaca Muerta mediante inversiones de gran escala en producción, transporte y exportación de petróleo y gas.

Dentro de los proyectos estratégicos aparecen obras como el oleoducto Vaca Muerta Sur, terminales portuarias y desarrollos vinculados al gas natural licuado (GNL), claves para convertir a la Argentina en un jugador relevante del mercado energético mundial.

En paralelo, el Gobierno nacional continúa aprobando nuevos proyectos bajo el paraguas del RIGI, incluyendo ampliaciones de infraestructura gasífera para potenciar el abastecimiento y las exportaciones desde Neuquén.

Neuquén apuesta a transformar regalías en infraestructura

Figueroa viene insistiendo en que el crecimiento de Vaca Muerta debe traducirse en obras concretas para la provincia. En distintos encuentros con empresarios energéticos, aseguró que los recursos generados por el shale neuquino serán destinados a infraestructura, rutas, servicios y desarrollo regional.

Con el nuevo esquema de inversiones y la expectativa de mayores exportaciones de petróleo y gas, Neuquén busca consolidarse como el principal polo energético del país y uno de los motores económicos de la Patagonia.