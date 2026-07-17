Cambian las compras en Shein, Temu y Amazon: qué modificó el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei oficializó una reforma integral del régimen aduanero postal, con el objetivo de simplificar las operaciones de comercio exterior y facilitar tanto las importaciones como las exportaciones realizadas mediante el sistema postal y los servicios de courier. La medida quedó establecida a través del Decreto 604/2026.

La normativa elimina diversas restricciones que regían para los envíos postales comerciales y establece un mismo esquema de beneficios para el Correo Oficial y las empresas privadas de courier, en línea con la política de desregulación impulsada por el Ejecutivo.

Qué cambia con la reforma

Entre las principales modificaciones, el decreto:

Elimina los límites de valor para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal.

realizadas por vía postal. Unifica el régimen tributario para las importaciones efectuadas por el Correo Oficial y por empresas privadas de courier.

para las importaciones efectuadas por el Correo Oficial y por empresas privadas de courier. Mantiene la exención de derechos de importación para envíos de hasta 400 dólares , con un máximo de cinco operaciones por persona por año .

, con un máximo de . Designa a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como autoridad encargada de implementar el nuevo esquema operativo.

Según el Gobierno, la reforma busca adecuar la normativa argentina al crecimiento del comercio electrónico internacional y facilitar las operaciones de plataformas globales de venta online.

El objetivo del Gobierno

El Ejecutivo sostuvo que la medida apunta a eliminar barreras administrativas, agilizar los procedimientos aduaneros y favorecer la inserción del país en el comercio internacional.

Además, argumentó que el nuevo régimen se encuentra alineado con los compromisos asumidos por Argentina en el marco de la Unión Postal Universal y con estándares internacionales para el intercambio de mercaderías por vía postal.