Neuquén se reunió con directivos de Amazon y presentó proyectos para modernizar la gestión

El ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele expuso proyectos vinculados a la modernización de la gestión pública mediante el uso de datos, plataformas digitales y sistemas interconectados. Lo hizo en un encuentro con directivos de Amazon Web Services en la ciudad de Nueva York, durante la gira de funcionarios de la Provincia en Estados Unidos.



La actividad formó parte de la agenda que encabeza el gobernador Rolando Figueroa para promocionar a la Provincia, atraer inversiones y fortalecer vínculos con empresas tecnológicas y energéticas.



“La gestión tanto pública como privada está transitando un camino de adquisición de cada vez más datos que permitan a los administradores tomar mejores decisiones y en menor tiempo”, explicó Medele.



En ese sentido, señaló que el crecimiento del volumen de información y la creciente interconexión de los sistemas obligan a contar con infraestructura tecnológica capaz de procesarla y resguardarla.



El funcionario detalló que estos desarrollos pueden aplicarse en múltiples áreas del sector público, como portales de servicios al ciudadano, sistemas de impuestos, registros administrativos o plataformas para la gestión de datos vinculados al transporte y la energía, además de herramientas de apoyo a la toma de decisiones.



Medele destacó además, la importancia de avanzar en este proceso garantizando la soberanía y seguridad de la información.



Amazon cuenta con trayectoria en acompañar a empresas públicas y privadas en las distintas etapas de este camino que ponen a disposición de la provincia de Neuquén.



“Es un camino que la Provincia debe recorrer para mantener actualizada su capacidad de responder a una demanda creciente y seguiremos explorando este tipo de proyectos”, sostuvo.



La reunión formó parte de la gira institucional que el gobernador Figueroa y sus ministros desarrolla esta semana en Estados Unidos, con encuentros de empresarios, organismos financieros y compañías tecnológicas para posicionar a Neuquén como destino de inversiones.

