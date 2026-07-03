Marianela Palmero, la última detenida en la investigación por el caso de Agostina Vega, negó las acusaciones en su contra y se abstuvo de declarar durante la audiencia indagatoria realizada este jueves. La mujer está imputada por encubrimiento agravado y permanece detenida en el pabellón de mujeres de la cárcel de Bouwer.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, Palmero rechazó los hechos que se le atribuyen, aunque optó por no responder preguntas durante la indagatoria. La detención fue ordenada luego de que los investigadores concluyeran que habría ocultado información considerada relevante para el avance de la causa.

La acusada mantiene una relación de pareja con Claudio Barrelier, señalado como el principal imputado en la investigación, y desde el inicio del expediente su entorno fue objeto de distintas medidas judiciales.

El abogado defensor, Alberto Jaime Felsztyna, confirmó que su representada "negó los hechos y se abstuvo de declarar", y señaló que la imputación continúa siendo por encubrimiento agravado.

Uno de los elementos que complicó la situación procesal de Palmero surgió de las pericias realizadas sobre su teléfono celular. Los investigadores detectaron que la noche del 23 de mayo envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier con la frase: "¿Qué es ese grito?". A esa evidencia se sumaron peritajes acústicos, que, según la investigación, concluyeron que era prácticamente imposible que Palmero no hubiera escuchado lo ocurrido esa noche dentro de la vivienda. Con esas pruebas incorporadas al expediente, la Justicia ordenó su detención y la imputó por encubrimiento agravado, mientras la investigación por la muerte de Agostina Vega continúa avanzando.