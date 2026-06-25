Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este jueves con la detención de la pareja de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente. La medida fue ordenada por el fiscal Raúl Garzón, quien continúa profundizando las distintas líneas investigativas para reconstruir lo ocurrido.

La mujer, identificada como Marianela Palmero, había quedado bajo la lupa de los investigadores luego de distintos testimonios que la ubicaban en la vivienda de barrio Cofico durante las horas en que, según la hipótesis de la fiscalía, se produjo el asesinato de Agostina.

En los últimos días, una extrabajadora sexual declaró que Palmero integraba el círculo más cercano de Barrelier y aseguró que vivía en el domicilio donde ocurrieron los hechos. Además, sostuvo que la mujer tenía vínculos con el bar "Wachitas", lugar mencionado reiteradamente durante la investigación.

La detención se produce después de que la causa incorporara nuevas pruebas periciales, entre ellas el hallazgo de rastros de sangre en el baño de la vivienda de Barrelier, evidencia que continúa siendo analizada para determinar si corresponde a la víctima.

Hasta el momento, Barrelier permanece detenido e imputado por femicidio, mientras que otras personas de su entorno enfrentan acusaciones por presunto encubrimiento. La incorporación de Palmero al expediente representa un nuevo avance en la investigación y podría modificar el esquema de responsabilidades que analiza la fiscalía.

Ahora, la Justicia deberá definir la situación procesal de la mujer y determinar si existen elementos suficientes para imputarla formalmente. Mientras tanto, continúan las pericias biológicas, el análisis de teléfonos celulares y la toma de testimonios con el objetivo de esclarecer completamente el crimen de Agostina Vega.