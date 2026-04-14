En un nuevo capítulo clave del juicio por la expropiación de YPF, la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender todas las apelaciones en curso, luego del fallo que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por US$16.000 millones.

La resolución implica que quedan frenados los reclamos de los fondos Burford Capital y Eton Park, que habían demandado al país por la forma en que se realizó la nacionalización de la petrolera en 2012.

Como consecuencia directa, el tribunal también dispuso la cancelación de la audiencia prevista para el 16 de abril, en la que las partes iban a discutir los recursos de apelación.

La decisión se alinea con el fallo de segunda instancia dictado a fines de marzo, que revirtió la sentencia de la jueza Loretta Preska. En 2023, la magistrada había ordenado que el Estado argentino pagara una indemnización millonaria a los demandantes.

Con este nuevo movimiento judicial, la causa entra en una etapa de pausa procesal, ya que las apelaciones quedarán suspendidas hasta que la decisión de fondo quede firme.