El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, horas antes de la publicación oficial del dato por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El funcionario realizó el anuncio durante un evento en Rosario y explicó que el aumento de precios estuvo influenciado por factores puntuales, especialmente vinculados al encarecimiento del petróleo.

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que tuvo impacto en todo lo relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión hasta transporte”, sostuvo.

Además, mencionó que marzo suele estar atravesado por ajustes estacionales, como los vinculados al inicio del ciclo lectivo, que también presionan sobre el índice de precios.

El dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) será difundido este martes por la tarde, en un contexto en el que las consultoras privadas ya anticipaban una aceleración respecto de febrero.

En paralelo, desde el equipo económico sostienen que algunos de estos factores continuarán impactando en abril, en particular por la suba de los combustibles.

A pesar de ese escenario, Caputo se mostró optimista hacia adelante y aseguró que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, al tiempo que afirmó que “se vienen los mejores meses” para la economía.

Las declaraciones se dieron en la presentación de un libro en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la antesala de un viaje del ministro a Washington, donde participará de las reuniones del FMI y el Banco Mundial en un momento clave para la agenda económica del Gobierno.