Causa Cuadernos: mostraron nuevas imágenes de los allanamientos a Cristina Kirchner en Santa Cruz

En una nueva audiencia del juicio oral por la causa Cuadernos, la Justicia exhibió este jueves nuevas fotografías y videos de los allanamientos realizados en 2018 en propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner en la provincia de Santa Cruz.

El material fue presentado por el Ministerio Público Fiscal durante la declaración testimonial del excomisario de la Policía Federal Adrián Lotocki, quien estuvo a cargo de los operativos realizados en agosto de 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio.

Las imágenes corresponden a los procedimientos realizados en las viviendas que Cristina Kirchner tenía en Río Gallegos y El Calafate, y permitieron reconstruir ante el tribunal distintos momentos de aquellos operativos.

En primer lugar, Lotocki fue consultado sobre el allanamiento realizado en la propiedad de Río Gallegos. Según su descripción, se trataba de una vivienda amplia, de dos pisos, con varios ambientes y un jardín. El excomisario señaló que al llegar fueron recibidos por tres personas: un abogado, una mujer que identificó como quien parecía ser la casera y otro hombre. Durante su exposición se mostraron imágenes de una de las habitaciones, donde podían observarse estantes, valijas y un escritorio ubicado en el centro del ambiente.

También fueron exhibidas fotografías de dos cajas fuertes encontradas durante el procedimiento. Una estaba ubicada en un estante por encima de un perchero con ropa y, según lo observado durante la audiencia, se encontraba vacía. La otra estaba colocada a una altura cercana al piso y contenía libros y cuadernos.

También fueron exhibidas fotografías de dos cajas fuertes encontradas durante el procedimiento.

El allanamiento en El Calafate

La audiencia también permitió conocer nuevos registros del operativo realizado en la propiedad de El Calafate, donde, de acuerdo con el testimonio de Lotocki, también fueron recibidos por un abogado, una mujer y otro hombre. El excomisario explicó que la orden judicial establecía que debían “revisar todo el lugar”, una propiedad que contaba con tres plantas, un subsuelo y distintos ambientes.

Uno de los videos exhibidos durante la audiencia mostró una estructura ubicada en la planta baja, cerca de una escalera que conducía al primer piso. Se trataba de una puerta que, según relató Lotocki, daba acceso a una bóveda.

“Era una puerta muy pequeña que tenía como dos o tres marcos. Era muy fuerte, muy gruesa, no se podía abrir”, describió el exjefe policial durante su declaración.

Ante la imposibilidad de abrirla inicialmente, personal de Gendarmería utilizó herramientas especiales para acceder al interior. Las imágenes exhibidas muestran parte de las tareas realizadas sobre la estructura y el marco de la puerta.

Según declaró Lotocki, dentro de ese espacio fueron encontrados distintos elementos que posteriormente fueron secuestrados por orden judicial, entre ellos biblioratos con documentación, bastones presidenciales y una carta escrita por José de San Martín a Bernardo O'Higgins.

Las imágenes forman parte del material probatorio que está siendo incorporado al juicio oral mientras el Tribunal Oral Federal N.º 7 avanza con la reconstrucción de distintos procedimientos realizados durante la investigación de la causa.

El tribunal juzga a 86 acusados por presuntos sobornos vinculados con la obra pública nacional entre 2003 y 2015, entre ellos Cristina Kirchner. La audiencia de este jueves estuvo centrada en los procedimientos realizados en las propiedades de la expresidenta en Santa Cruz y en el testimonio del policía que participó directamente de aquellos operativos.