La Justicia le dio un giro clave a una de las causas que involucran al expresidente Alberto Fernández. La Cámara Federal de Casación Penal anuló su procesamiento en la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos estatales y ordenó que se dicte un nuevo fallo sobre su situación judicial.

Fernández había sido procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa que además incluía un embargo superior a los $14.600 millones y la prohibición de salir del país.

Causa Seguros: el fallo dividido de Casación

La decisión fue tomada por la Sala IV de Casación con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió mantener firme el procesamiento.

El punto central del fallo estuvo en la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien había sostenido que no había elementos suficientes para procesar al exmandatario. Aunque luego el fiscal de Casación, Raúl Pleé, pidió confirmar la medida, la mayoría del tribunal entendió que sin impulso fiscal previo la acusación no podía sostenerse.

“No hay juez sin acusador”, remarcaron los magistrados, al señalar que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía habían solicitado revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

Borinsky sostuvo que la Cámara Federal había confirmado el procesamiento sin una base acusatoria suficiente, mientras que Carbajo consideró que el fallo anterior avanzó más allá de lo que había planteado la acusación.

En cambio, Hornos sostuvo que no correspondía anular la medida porque no se trataba de una sentencia definitiva y defendió la necesidad de seguir investigando posibles hechos de corrupción estatal. Incluso describió el expediente como un posible “esquema de direccionamiento irregular” en la contratación de seguros públicos.

Qué se investiga en la denominada causa Seguros

La causa investiga si, a partir del Decreto 823/2021, el Gobierno nacional centralizó la contratación de seguros estatales en Nación Seguros S.A. y permitió la participación de intermediarios privados y coaseguradoras con comisiones superiores a las habituales del mercado, lo que habría generado un perjuicio económico para el Estado.

Ahora, la Cámara Federal deberá emitir un nuevo pronunciamiento sobre el expresidente Fernández, mientras que la revisión también podría impactar en la situación procesal de otros imputados vinculados al expediente.