El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizó un encendido discurso en la Cámara de Diputados en el que denunció la existencia de una “operación golpista” impulsada por el kirchnerismo, sectores empresariales y algunos medios de comunicación. En un clima de alta tensión política, y con la presencia del presidente Javier Milei y todo su gabinete, el funcionario aseguró que ese accionar retrasó el proceso de “reconstrucción” económica que impulsa el Gobierno.

En el inicio de su exposición, Adorni defendió con énfasis el plan antiinflacionario del oficialismo y destacó la reducción de la inflación desde el 211% al 31% en dos años, según cifras oficiales. A su vez, describió el escenario recibido al asumir la gestión, con déficit fiscal, alta pobreza, brecha cambiaria y crisis estructural, y sostuvo que sin medidas urgentes la situación habría empeorado de forma significativa.

El funcionario también acusó directamente a la oposición de haber generado inestabilidad financiera durante la campaña electoral, al señalar que impulsaron una corrida cambiaria y suba de tasas que afectaron el bolsillo de la población. En ese sentido, afirmó que ese contexto derivó en un aumento del riesgo país y complicaciones económicas que, según su visión, aún tienen impacto en la actualidad.

En el tramo final, Adorni aseguró que, pese a ese escenario, el Gobierno logró superávit fiscal, reducción del gasto público y una mejora gradual de la actividad económica. “Ya pasamos la peor parte”, afirmó, al tiempo que proyectó una continuidad en la baja de la inflación y una recuperación del crédito, en medio de aplausos del oficialismo.