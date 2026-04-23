La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó al juez Daniel Rafecas el archivo de la denuncia vinculada al viaje a Estados Unidos de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial.

Según el dictamen, tras analizar informes oficiales, no se logró comprobar la existencia de delito alguno, ni encuadrar la situación en las figuras previstas por el Código Penal. Según se supo, el estudio incluyó datos aportados por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, donde se determinó que el uso de la aeronave se ajustó a parámetros administrativos razonables.

En ese sentido, se detalló que el avión Boeing 757-200 cuenta con 39 plazas y que, durante el viaje realizado entre el 6 y el 11 de marzo, había más de diez asientos disponibles, lo que permitió incluir a Bettina Julieta Angeleti sin generar perjuicio.

El dictamen remarca además que la invitación se enmarca dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, sin implicar gastos extraordinarios ni erogaciones adicionales para el Estado.

Finalmente, la fiscal sostuvo que los hechos denunciados carecen de entidad penal, por lo que recomendó cerrar la causa al no verificarse irregularidades.