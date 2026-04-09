Los pasajes de regreso desde Nueva York del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, costaron en conjunto más de US$10 mil y quedaron bajo análisis en una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según la documentación incorporada al expediente, ambos viajaron en primera clase el 14 de marzo en un vuelo de la compañía Delta Air Lines con destino a Buenos Aires, luego de participar en la “Argentina Week 2026”.

El pasaje de Adorni fue emitido el 24 de febrero, en el asiento 1G y sin equipaje, por un monto de US$4910,35. Su reserva está asociada a una cuenta oficial. En tanto, el de Angeletti fue emitido un día después, en el asiento 1C con dos valijas, por US$5154,55.

La información fue presentada ante la Justicia a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga quién financió los gastos de la esposa del funcionario, que integró la comitiva oficial junto al presidente, Javier Milei.

La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo y apunta a determinar si el jefe de Gabinete y su pareja cuentan con ingresos compatibles con los gastos realizados. En ese marco, el viaje a Nueva York se suma a otros movimientos que despertaron sospechas, como un vuelo en avión privado a Punta del Este por más de US$4800 y diversas operaciones inmobiliarias bajo análisis. Entre ellas, figuran una propiedad en un barrio privado de Exaltación de la Cruz, un departamento en Parque Centenario y otro en Caballito, cuya adquisición también está bajo investigación.