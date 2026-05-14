Claudia Villafañe concurrió este jueves a los Tribunales de San Isidro junto a su hija Gianinna Maradona para seguir el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Durante la jornada, Villafañe se retiró de la sala en el momento en que se exhibían imágenes de la autopsia del ex futbolista.

Es la segunda vez que la madre de Dalma se presenta en el edificio de la calle Ituzaingó 340. La primera había sido el 16 de abril, la misma jornada en que Gianinna prestó declaración ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que integran el tribunal a cargo del caso.

La audiencia de este jueves incluyó el testimonio del médico Mario Schiter, quien acompañó a Diego durante su estadía en Cuba y estuvo presente como veedor en la necropsia realizada en la morgue de San Fernando. Fue tras su declaración que se abrió un cuarto intermedio en el que el abogado querellante Mario Baudry -actual pareja de Verónica Ojeda- habló con la prensa.

Baudry apuntó directamente contra las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque: "Siempre maltrata y ataca a los testigos", afirmó, y agregó que "obstruyen todo el tiempo el desarrollo del juicio". El letrado es una de las voces más activas del lado de la querella en este proceso.