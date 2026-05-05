La emoción volvió a atravesar a Gianinna Maradona, quien reveló una experiencia que la conmovió profundamente y que, según su interpretación, tuvo como protagonista a su padre, Diego Maradona. Todo ocurrió mientras manejaba, en una situación cotidiana que de pronto se transformó en algo difícil de explicar.

En medio de ese recorrido, la radio de su auto comenzó a fallar de una manera particular: repetía insistentemente una misma frase. Lejos de tomarlo como un simple desperfecto técnico, Gianinna Maradona sintió que había algo más detrás y decidió frenar el vehículo, impactada por lo que estaba viviendo.

La hija del ídolo argentino no pudo contener las lágrimas. “Me puse a llorar”, confesó al recordar ese instante en el que la emoción la desbordó. Para ella, no se trató de una coincidencia, sino de una señal directa de Diego Maradona, en un momento personal especialmente delicado.

Este episodio se da en paralelo a un contexto familiar complejo, marcado por la búsqueda de justicia en la causa por la muerte del exfutbolista, donde interviene el abogado Fernando Burlando. A pesar de ese escenario, Gianinna Maradona sostiene un fuerte vínculo espiritual con su padre.

“Es una cosa espectacular como él se manifiesta. Es hermoso”, expresó, dejando en claro que estas situaciones no son aisladas. Según contó, suele percibir la presencia de Diego Maradona en distintos momentos de su vida cotidiana, especialmente a través de la música.

En esa línea, explicó que muchas veces recurre a una especie de ritual personal para buscar respuestas. “Le pido canciones. Pongo la radio y le digo ‘bueno, ahora necesito que vos me des una señal con esto’”, detalló sobre su particular forma de conexión emocional.

Uno de los momentos más intensos ocurrió justamente antes del episodio en el auto. “Le dije que no podía más y la radio se tildó con una canción”, relató. La situación fue tan impactante que sintió la necesidad de detenerse y registrar lo que estaba pasando.

Finalmente, reveló que la canción que se repetía era de Los Piojos. “Lo tengo grabado. No me pasó nunca en la vida que una radio se tilde siempre con la misma frase”, cerró, todavía movilizada por una experiencia que, para ella, tuvo un significado profundo.