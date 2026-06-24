Comenzó en Diputados la sesión para debatir el Súper RIGI

La Cámara de Diputados inició este miércoles una sesión especial en la que el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del denominado Súper RIGI, uno de los proyectos económicos más importantes impulsados por el gobierno de Javier Milei para fomentar inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos.

La sesión comenzó al mediodía y representa un nuevo intento del Gobierno por recuperar la iniciativa política y legislativa luego de que, en las últimas horas, lograra evitar el avance de los pedidos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El proyecto propone la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, orientado exclusivamente a actividades que actualmente no tienen desarrollo comercial significativo en el país o que se encuentran en etapas iniciales de evolución tecnológica.

Entre los sectores alcanzados figuran la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital, la fabricación de baterías de litio, el hidrógeno de bajas emisiones, los reactores nucleares modulares y la industria aeroespacial, entre otros.

La iniciativa contempla una serie de beneficios para los inversores, entre ellos una alícuota reducida del impuesto a las ganancias, amortización acelerada de inversiones, incentivos fiscales vinculados al IVA, exenciones arancelarias y un esquema de estabilidad regulatoria por 30 años.

El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto gracias al respaldo de bloques aliados, aunque la oposición ya anticipó cuestionamientos sobre el alcance de los beneficios otorgados y el impacto que podría tener sobre las economías provinciales y la regulación estatal.

La discusión promete extenderse durante varias horas y se perfila como uno de los debates legislativos más relevantes de las últimas semanas, en medio de la disputa política por la situación de Adorni y la estrategia del Gobierno para consolidar su agenda parlamentaria.