El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) continúa consolidándose como una de las principales herramientas del Gobierno nacional para captar inversiones de gran escala. Con la reciente aprobación de la ampliación de la mina de litio Cauchari Olaroz, en Jujuy, el programa alcanzó los 18 proyectos aprobados y un volumen de inversiones comprometidas que supera los 22.500 millones de dólares.

La iniciativa jujeña fue la última en obtener luz verde y contempla una inversión de US$1.166 millones destinada a ampliar significativamente la capacidad productiva del yacimiento. El proyecto está ubicado en el departamento Susques, a unos 270 kilómetros de San Salvador de Jujuy, y prevé incrementar la producción de carbonato de litio equivalente de 40.000 a 85.000 toneladas anuales.

Cauchari Olaroz apuesta a duplicar su producción de litio

Según el plan de ejecución presentado, las obras se extenderán durante 90 meses a partir de julio de 2026, mientras que el inicio de las operaciones ampliadas está previsto para diciembre de 2028.

La expansión se enmarca en el crecimiento sostenido de la industria del litio en el norte argentino, uno de los sectores considerados estratégicos por el Gobierno para incrementar exportaciones y atraer divisas.

De izquierda a derecha: el CEO de YPF Horacio Marín, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo - Foto: Noticias Argentinas

Neuquén también forma parte del mapa de inversiones del RIGI

Entre los proyectos ya aprobados aparece una iniciativa clave para la provincia de Neuquén: la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que contempla una inversión estimada en US$550 millones.

La obra busca fortalecer la infraestructura energética vinculada al desarrollo de Vaca Muerta y mejorar la capacidad de transporte de gas natural, un aspecto considerado fundamental para acompañar el crecimiento de la producción hidrocarburífera.

Además, la provincia mantiene expectativas por otras inversiones vinculadas al sector energético y de infraestructura que podrían presentarse bajo el régimen en los próximos meses.

Energía, minería e infraestructura concentran las mayores inversiones

El listado de proyectos aprobados muestra una fuerte concentración en sectores estratégicos como energía, minería, petróleo, gas y logística.

Entre las iniciativas de mayor envergadura figuran la planta de GNL impulsada por Pan American Energy y Golar en Río Negro, con una inversión estimada en US$6.878 millones; el proyecto minero de Río Tinto en Salta, con US$2.700 millones; y el desarrollo cuprífero Los Azules, en San Juan, que prevé desembolsos por US$2.672 millones.

También sobresale el proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), que demandará US$2.486 millones para conectar Allen con Punta Colorada y ampliar la capacidad exportadora de petróleo desde la Patagonia.

El Gobierno busca ampliar el alcance del régimen

Mientras continúa la aprobación de proyectos, el Ejecutivo nacional trabaja para impulsar en el Congreso una nueva iniciativa conocida como "Súper RIGI", orientada a promover inversiones en industrias emergentes y sectores considerados poco convencionales.

El secretario de Energía y Minería, Daniel González, destacó que el objetivo es posicionar al país entre los destinos más atractivos para las grandes inversiones internacionales.

"El objetivo de este proyecto es poner a la Argentina en el tope de la lista y que sea una de las jurisdicciones preferidas para cuando estos proyectos estén en condiciones de realizarse", sostuvo el funcionario.

Según estimaciones oficiales, existen alrededor de 40 propuestas de inversión en análisis para incorporarse al régimen, lo que podría ampliar significativamente el volumen de capitales comprometidos durante los próximos años.

Uno por uno, todos los proyectos aprobados bajo el RIGI que sobrepasan los US$ 22.500 millones