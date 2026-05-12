La indumentaria lidera las ventas del Hot Sale en Argentina con el 48,1% de las transacciones totales, según el relevamiento en tiempo real de Tiendanube, plataforma que integra a más de 75.000 marcas en el país. Detrás aparecen decoración y hogar con el 8,3% y salud y belleza con el 8,1%. Entre los productos más buscados figuran remeras, camperas, pantalones, cremas faciales, calzado tipo botas y materiales de construcción.

El gerente general de Tiendanube en Argentina, Franco Radavero, destacó que indumentaria y salud y belleza mantienen su posicionamiento histórico, y subrayó el crecimiento de los artículos de "alta consideración", como los materiales de construcción, que ganaron peso en el carrito de compras en esta edición.

En cuanto a la forma de pago, la tarjeta de crédito fue el medio más usado con el 47% de las operaciones, seguida por transferencias bancarias (19%) y billeteras digitales (7%). Respecto a la financiación, el 61% de los compradores optó por pagar en una sola cuota, lo que representa un crecimiento de 8 puntos porcentuales frente al año anterior. El pago en tres cuotas fue elegido por el 19%, las seis cuotas por el 14% y las doce cuotas sin interés por el 6% restante.

El envío gratuito se consolidó como la principal herramienta de conversión: se aplicó en una de cada dos órdenes despachadas. En total, el 71% de las compras incluyó algún tipo de promoción o descuento sobre el precio de lista.

El 69% de las órdenes se realizó desde dispositivos móviles y el 31% desde computadoras. Geográficamente, CABA y el Gran Buenos Aires concentraron el 40% de los pedidos, seguidos por el interior de la provincia de Buenos Aires (11%) y Córdoba (6%). En redes sociales, Instagram generó el 91% de las conversiones, mientras que Facebook representó el 9% restante.