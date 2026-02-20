La Cámara Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento de Santiago Caputo, asesor presidencial, en la causa que lo investigaba por presuntas amenazas contra el diputado radical Facundo Manes. Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que el altercado entre ambos en los pasillos del Congreso, ocurrido el 1° de marzo de 2025, no pasó de un intercambio acalorado, sin que fuera necesario producir más pruebas para esclarecer los hechos.

El incidente se originó después del discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, cuando Manes cuestionó al oficialismo. En su denuncia, el diputado afirmó que Caputo lo increpó y lo amenazó de manera intimidante en los pasillos, levantando su mano y diciendo que "ya me vas a conocer a mí".

A pesar de que Manes aseguró haberse sentido amenazado por las palabras y gestos de Caputo, los jueces determinaron que no existía evidencia suficiente para sostener que se tratara de un delito penal. La decisión de sobreseer al asesor presidencial fue respaldada por la mayoría de los miembros de la Sala II de la Cámara, quienes coincidieron en que el incidente se inscribió dentro de un contexto político sin consecuencias legales.

Por su parte, el camarista Roberto Boico votó en disidencia, señalando que la investigación aún estaba incompleta y que debían profundizarse ciertos aspectos. En su opinión, el caso no había sido suficientemente esclarecido y consideró que no se debía cerrar sin más pruebas.

El caso, que inicialmente había sido archivado por la jueza María Eugenia Capuchetti, pasó nuevamente por la Cámara luego de que Manes apelara la decisión. Finalmente, la Cámara ratificó el sobreseimiento de Caputo, cerrando el expediente sin imputarle ningún cargo relacionado con el altercado en el Congreso.