Tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno está realizando “cambios de raíz” que tendrán impacto a largo plazo, en referencia a las leyes que el presidente Javier Milei impulsó en el Congreso en los últimos dos años.

“Todo lo que está haciendo este Gobierno son cambios de raíz. Estructurales. De impacto, y de largo plazo”, escribió Caputo en su cuenta de X, luego de la aprobación en Diputados de la reforma laboral. Y enumeró: “Los argentinos de bien ahora saben fehacientemente que es bueno: 1. No tener déficit. 2. No emitir sin respaldo. 3. No permitir “gerentes de la pobreza”. 4. Desregular. 5. Bajar impuestos. 6. Tener una ley laboral seria. 7. No perseguir a la gente asumiendo que son todos culpables hasta que demuestren lo contrario. 8. El populismo y las prebendas solo conducen a la pobreza”.

"Por todo esto es que el pueblo, en su mayoría, jamás va a votar de vuelta el regreso del comunismo kirchnerista. El pasado fue. Tenemos un futuro como país increíble por delante!!"

"Hay momentos en la historia, en que la historia cambia. Finalmente, lo estamos viviendo. VLLC!!!", remató Caputo.