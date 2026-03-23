Las primeras proyecciones privadas anticipan un escenario desafiante para los precios en marzo: la inflación volvería a ubicarse en torno al 3% mensual, con chances incluso de superar los registros de enero y febrero.

Distintas consultoras coinciden en que la dinámica inflacionaria muestra cierta resistencia a la baja, pese a algunos signos de desaceleración en rubros clave como alimentos. En ese marco, los relevamientos semanales empiezan a delinear un cierre de mes que podría ubicarse levemente por encima del 2,9% registrado en los dos primeros meses del año.

Desde la consultora Econviews señalaron que “nuestro relevamiento arroja una suba del 0,8% en la tercera semana de marzo para alimentos y bebidas”, con movimientos dispares: “se destacan lácteos con +1,4% y verdulería con -0,5%”. En ese esquema, las últimas cuatro semanas acumulan un incremento del 3,5%, reflejando la persistencia de las subas.

Por su parte, EcoGo, dirigida por Marina Dal Poggetto, proyectó que “la inflación general se ubica en torno al 3,0% mensual”. Según el informe, el foco de presión ya no está centrado exclusivamente en alimentos, sino en otros componentes del índice. En ese sentido, remarcaron que “el impulso del índice general se explica por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%)”, además del impacto de ajustes en tarifas y combustibles, que continúan trasladándose a precios.

A su turno, la consultora LCG registró una leve desaceleración en alimentos durante la tercera semana: “hubo una baja de 0,2% que cortó dos semanas previas de subas del 1%”. Sin embargo, en la medición mensual, la variación se mantiene en torno al 3,1%, mientras que el acumulado reciente marca un 2,4%.

En conjunto, los datos reflejan una inflación que se mantiene elevada y con múltiples factores de presión, más allá de la moderación puntual en algunos rubros. En paralelo, el presidente Javier Milei ajustó su discurso en las últimas horas y aseguró que su objetivo es “eliminar la inflación durante su mandato”, en un contexto donde los indicadores muestran que la desaceleración, por ahora, avanza de forma gradual.