El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad durante junio. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Scentia, las ventas registraron una caída del 2,7% interanual y del 2,4% respecto de mayo, lo que llevó al mercado a acumular un retroceso del 2,9% en el primer semestre de 2026.

Entre los principales canales de venta, las cadenas de supermercados registraron una baja del 2,6% frente a junio de 2025 y del 0,9% respecto al mes anterior. En los autoservicios, la caída fue del 1,6% interanual y del 1,9% mensual. Los kioscos y almacenes de barrio fueron los más afectados, con un retroceso del 4,6% interanual, mientras que los mayoristas registraron una disminución del 3,3% frente al mismo período del año pasado.

La excepción volvió a ser el comercio electrónico, que creció 41,4% interanual en junio y avanzó 0,5% respecto de mayo, consolidándose como el único canal con una tendencia claramente positiva. En tanto, las farmacias mantuvieron un nivel de ventas similar al de junio del año pasado y mejoraron un 3,6% en la comparación mensual.

El informe también mostró que la retracción alcanzó a la mayoría de las categorías de productos. Las mayores bajas se registraron en Desayuno y merienda (-7,7%), Limpieza de ropa y hogar (-6,2%), Perecederos (-5,7%), Impulsivos (-5,3%), Higiene y cosmética (-3,7%) y Alimentación (-0,5%).

En contraste, el único rubro que logró crecer fue el de las bebidas. Las ventas de bebidas con alcohol aumentaron 9,4% interanual, mientras que las bebidas sin alcohol avanzaron 3,5%, convirtiéndose en los únicos segmentos con resultados positivos durante junio.

En el acumulado del primer semestre, las ventas cayeron 4,6% en supermercados, 3,8% en mayoristas, 3,2% en autoservicios, 2,3% en kioscos y comercios tradicionales y 0,3% en farmacias. En sentido contrario, el e-commerce exhibió un crecimiento acumulado del 34,8%, confirmando un cambio en los hábitos de compra de los consumidores argentinos.