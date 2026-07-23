El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado cambiario al comprar USD 25 millones, una operación que permitió que las reservas internacionales brutas superaran nuevamente los USD 49.000 millones y extendieran la estrategia oficial de fortalecimiento de los activos externos.

Con esta nueva intervención, la autoridad monetaria acumula más de USD 12.700 millones comprados en lo que va de 2026 y alcanzó 132 ruedas consecutivas con saldo comprador, considerando las operaciones realizadas tanto dentro como fuera del mercado cambiario.

El incremento de las reservas no responde únicamente a las compras diarias de divisas. También influyeron los desembolsos de organismos internacionales, colocaciones de deuda y una mayor liquidación de dólares por parte del sector exportador, factores que impulsaron nuevamente el stock de reservas por encima de los USD 49.000 millones, uno de los niveles más elevados de la actual gestión.

La continuidad de las compras se produce en paralelo con la estrategia del Gobierno para estimular el ingreso de divisas al sistema financiero, entre ellas el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que busca incentivar la utilización de los denominados "dólares del colchón" mediante mayores garantías para quienes formalicen esos ahorros.

En la Casa Rosada sostienen que el fortalecimiento de las reservas es uno de los principales objetivos del programa económico, ya que apunta a consolidar la estabilidad cambiaria, reforzar la posición externa del Banco Central y mejorar la capacidad de respuesta del sistema financiero frente a eventuales escenarios de tensión.