La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó formalmente involucrada en la disputa por la reelección indefinida en Formosa y deberá analizar si el gobernador Gildo Insfrán está habilitado constitucionalmente para competir por un nuevo mandato en las elecciones de 2027.

El máximo tribunal se declaró competente para intervenir en el planteo que cuestiona la cláusula de la Constitución de Formosa que permite al gobernador y al vicegobernador presentarse nuevamente a elecciones. La decisión abre un proceso judicial que podría definir el futuro electoral del histórico mandatario provincial.

La provincia fue notificada de la decisión y tendrá un plazo de 60 días para presentar su respuesta ante la Corte Suprema. A partir de allí, el tribunal deberá avanzar en el análisis de la constitucionalidad de la norma cuestionada. El caso adquiere especial relevancia por la extensa permanencia de Insfrán al frente del Poder Ejecutivo formoseño. El dirigente peronista gobierna la provincia desde 1995 y fue reelegido en sucesivas elecciones.

La discusión se concentra en la reforma constitucional provincial que modificó las reglas para la elección del gobernador y el vicegobernador. El planteo judicial sostiene que el mecanismo vigente podría entrar en conflicto con principios establecidos por la Constitución Nacional.

La intervención de la Corte Suprema se produce mientras Formosa comienza a transitar el escenario político previo a las elecciones de 2027. Una eventual resolución que limite la posibilidad de una nueva candidatura de Insfrán tendría un impacto directo sobre la sucesión política en la provincia.

Por el contrario, si el máximo tribunal avala la constitucionalidad de la cláusula, el gobernador podría quedar habilitado para intentar un noveno mandato consecutivo. La discusión no se limita únicamente a la candidatura de Insfrán. También alcanza al vicegobernador, ya que la norma cuestionada contempla la posibilidad de que ambos integrantes de la fórmula puedan volver a competir.

El expediente tendrá ahora una etapa de intercambio entre la Corte Suprema y el Gobierno de Formosa. La provincia deberá defender la validez de su Constitución y explicar los fundamentos jurídicos que sostienen la posibilidad de nuevas candidaturas.

La resolución final del máximo tribunal será clave para determinar si Insfrán podrá volver a presentarse en las elecciones de 2027 y, al mismo tiempo, podría fijar un nuevo criterio sobre los límites constitucionales a las reelecciones de gobernadores en las provincias argentinas.