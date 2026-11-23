El Gobierno de Javier Milei registró una mejora en sus niveles de confianza durante noviembre de 2026, de acuerdo con el último informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) aumentó 4,1% respecto de octubre y se ubicó en 2,04 puntos, en una escala que va de 0 a 5. El resultado mostró una recuperación mensual en los cinco componentes que integran el indicador, con avances especialmente significativos en la percepción sobre el interés general y la capacidad del Ejecutivo para resolver problemas.

El relevamiento también dejó un dato territorial importante: el interior del país continúa siendo la región con mayor confianza en la administración nacional, con un índice de 2,27 puntos, por encima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La medición refleja diferencias geográficas en la valoración del Gobierno y confirma que, fuera del área metropolitana, los niveles de confianza se mantienen por encima del promedio nacional.

Aunque el dato de noviembre representa una mejora respecto del mes anterior, el informe también señala que el índice registra una caída interanual del 17,5%. Desde abril, la confianza se ha mantenido alrededor de los 2 puntos, con oscilaciones mensuales relativamente moderadas. Para los investigadores de la universidad, esas variaciones son compatibles con el error muestral y todavía no permiten identificar una tendencia sostenida de recuperación.

Milei supera los registros de Macri y Alberto Fernández en la misma etapa de sus gobiernos

Uno de los aspectos destacados del informe es la comparación histórica con las administraciones anteriores. En el mes 35 de su presidencia, Javier Milei alcanza un Índice de Confianza en el Gobierno de 2,04 puntos, un valor 15,2% superior al registrado por Mauricio Macri, cuyo indicador se encontraba en 1,77 puntos en el mismo momento de su gestión.

La diferencia resulta todavía más marcada frente a Alberto Fernández. En el mes equivalente de su presidencia, el índice había sido de 1,19 puntos, por lo que el registro actual de Milei se ubica un 71,1% por encima de aquel nivel. También supera en un 27% los 1,60 puntos obtenidos durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, la comparación histórica muestra diferencias con otras administraciones. En el mismo período de sus respectivos gobiernos, Néstor Kirchner alcanzaba 2,54 puntos y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner registraba 2,42 puntos, ambos valores superiores al actual.

El promedio acumulado del indicador durante la gestión de Milei se ubica en 2,32 puntos, su registro más bajo hasta el momento. En el mismo tramo de sus mandatos, Mauricio Macri promediaba 2,43 puntos y Alberto Fernández, 1,83.

Mejoraron los cinco indicadores que miden la confianza

El relevamiento de noviembre mostró avances en todos los componentes del índice. La percepción sobre la honestidad de los funcionarios alcanzó los 2,41 puntos, con un incremento mensual del 1,4%, mientras que la capacidad para resolver los problemas del país se ubicó en 2,40 puntos, con una mejora del 5,6%.

La eficiencia en la administración del gasto público y la gestión gubernamental registró 2,08 puntos, un 4,5% más que en octubre. Por su parte, la evaluación general del Gobierno alcanzó 1,69 puntos, con un crecimiento del 3,6%.

El incremento porcentual más importante se produjo en la preocupación por el interés general, que mejoró un 6,4% y se ubicó en 1,60 puntos. Si bien continúa siendo el componente con menor puntuación absoluta, fue el que experimentó la mayor recuperación relativa durante noviembre.

El comportamiento conjunto de los cinco indicadores explica el aumento mensual del índice general, aunque todavía resulta insuficiente para revertir la caída acumulada respecto de noviembre del año pasado.

El interior del país mantiene los niveles más altos de confianza

La distribución geográfica constituye otro de los resultados relevantes del estudio. El interior argentino alcanzó un índice de 2,27 puntos, con una mejora mensual del 6,3%, consolidándose como la región con mayor confianza en la gestión nacional.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el indicador fue de 1,95 puntos, con una suba del 3,7%. En cambio, el Gran Buenos Aires registró 1,59 puntos, lo que representa una caída del 1,4% respecto del mes anterior.

La diferencia entre el interior y el conurbano bonaerense se amplió por segundo mes consecutivo, según consignó el informe. Esta situación refleja una valoración heterogénea de la administración nacional según el lugar de residencia de los encuestados.

Para provincias como Neuquén y Río Negro, el dato regional resulta especialmente relevante porque ambas forman parte del interior argentino, aunque el relevamiento publicado no ofrece resultados específicos para cada provincia. Por ese motivo, los 2,27 puntos corresponden al conjunto del interior y no pueden atribuirse individualmente a las provincias patagónicas.

Los mayores de 50 años protagonizaron una de las principales subas

El análisis por edades también mostró movimientos importantes. El grupo de personas mayores de 50 años registró un incremento del 21,7% en la confianza hacia el Gobierno, alcanzando los 2,20 puntos. Fue la mejora más pronunciada entre los segmentos etarios incluidos en el estudio.

A pesar de ese crecimiento, los jóvenes de entre 18 y 29 años conservaron el nivel más elevado de confianza, con 2,23 puntos, aunque experimentaron una reducción mensual del 6,2%.

En el segmento de 30 a 49 años, el índice cayó 7,2% y se ubicó en 1,82 puntos, por debajo del promedio nacional.

Las diferencias también fueron significativas al analizar el nivel educativo. Entre quienes cuentan con educación primaria, la confianza creció 28,9%, hasta alcanzar 1,67 puntos. En el grupo con estudios secundarios, el indicador aumentó 11,3% y llegó a 2,04 puntos, mientras que entre las personas con educación terciaria o universitaria se ubicó en 2,06 puntos, con una leve disminución del 0,7%.

Otro dato del relevamiento fue la diferencia entre hombres y mujeres. Entre los primeros, la confianza alcanzó 2,35 puntos, con un aumento del 8,7%. Entre las mujeres descendió 2% y quedó en 1,70 puntos.

La economía sigue siendo determinante en la confianza

El informe también analizó la relación entre las expectativas económicas y la valoración de la gestión nacional. Los resultados muestran una diferencia considerable entre quienes esperan una mejora de la situación económica y aquellos que consideran que podría empeorar.

Entre las personas que creen que la economía estará mejor dentro de un año, el índice alcanzó los 4,05 puntos, muy por encima del promedio general. Quienes estiman que la situación se mantendrá sin cambios registraron 2,73 puntos, mientras que entre los encuestados que esperan un deterioro económico la confianza fue de apenas 0,43 puntos.

La investigación también encontró diferencias relacionadas con la seguridad. Entre quienes manifestaron no haber sido víctimas de delitos, personalmente o a través de sus familias, durante los últimos doce meses, la confianza alcanzó 2,14 puntos. Entre quienes señalaron haber sufrido situaciones delictivas, el índice se ubicó en 1,70 puntos.

Los resultados permiten observar cómo las percepciones económicas y las experiencias personales se relacionan con los distintos niveles de confianza declarados por los encuestados, sin que estas asociaciones permitan establecer por sí solas una relación causal.

El Índice de Confianza en el Gobierno se elabora mensualmente desde noviembre de 2001 y constituye una de las series de opinión pública más extensas del país. La medición correspondiente a noviembre de 2026 fue realizada por Poliarquía Consultores mediante una encuesta telefónica de 1.000 personas mayores de 18 años, residentes en 39 localidades argentinas, entre el 3 y el 17 de noviembre.

De esta manera, el nuevo relevamiento muestra una mejora mensual en la confianza hacia el Gobierno de Javier Milei, con incrementos especialmente marcados entre los mayores de 50 años, los segmentos de menor nivel educativo y los residentes del interior. No obstante, la Universidad Torcuato Di Tella advierte que el indicador permanece por debajo del nivel registrado un año atrás y que las variaciones recientes todavía no configuran una tendencia clara.