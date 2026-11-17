La imagen positiva del papa León XIV alcanzó el 88,2% en Argentina después de su histórica visita al país y registró un crecimiento de casi 20 puntos porcentuales en apenas dos meses, según una encuesta nacional realizada por Zuban Córdoba y Asociados.

El relevamiento fue realizado entre el 11 y el 13 de noviembre, inmediatamente después de la gira del Pontífice por Argentina, sobre una muestra de 1.200 personas de todo el país.

En septiembre, la valoración favorable de León XIV se ubicaba en el 68,5%. En noviembre trepó hasta el 88,2%, una diferencia de 19,7 puntos porcentuales.

La imagen negativa, en tanto, quedó reducida al 3,8%. Otro 2,8% respondió que no conocía al Papa y el 5,2% manifestó no saber cómo evaluarlo.

La medición refleja así un fuerte crecimiento de la valoración de León XIV luego de las jornadas que protagonizó en el país, aunque los resultados de la encuesta no permiten atribuir por sí solos toda la variación exclusivamente a la visita papal.

Los mensajes del Papa que tuvieron mayor respaldo

El estudio también consultó sobre algunas de las principales ideas que León XIV expresó durante su paso por Argentina, especialmente aquellas relacionadas con economía, democracia, convivencia social e instituciones.

Una de las frases que obtuvo mayor adhesión fue: “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

El 91,1% de los consultados manifestó estar de acuerdo con esa afirmación, mientras que el 5,9% expresó su desacuerdo y el 3% restante no respondió o dijo no tener una opinión.

Todavía mayor fue el respaldo al planteo del Pontífice sobre la convivencia democrática. Ante la frase “la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar”, el 95,1% respondió favorablemente y apenas el 2,7% manifestó estar en desacuerdo.

El nivel más alto registrado por el relevamiento llegó ante una afirmación relacionada con la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que consiguió un 97,2% de acuerdo.

Más dividido resultó otro de los conceptos planteados por León XIV durante su visita: la idea de que el derecho a la propiedad privada tiene una “hipoteca social”, vinculada con el destino universal de los bienes.

En este caso, el 69,8% manifestó estar de acuerdo, mientras que el 21,3% rechazó el planteo y el 8,9% no respondió.

Una encuesta realizada inmediatamente después de la visita

El estudio de Zuban Córdoba y Asociados fue realizado mediante cuestionarios estructurados y bajo una modalidad completamente online. La muestra incluyó 1.200 casos a nivel nacional, con un margen de error informado de ±2,53 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

La encuesta comenzó el mismo día en que concluyó la visita de León XIV a la Argentina y se extendió hasta el 13 de noviembre, por lo que constituye una de las primeras mediciones nacionales realizadas después del paso del Pontífice por el país.

Los resultados muestran que, además del incremento en su valoración personal, varios de los mensajes que León XIV dejó durante su gira consiguieron niveles de adhesión superiores al 90%, especialmente aquellos vinculados con el funcionamiento democrático, las instituciones y el papel de la economía en la sociedad.