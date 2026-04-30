La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a tensionar su relación con el Gobierno de Javier Milei y encabezó este jueves una masiva movilización en Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador, con un mensaje directo contra el rumbo económico oficial: “No se soporta más”.

Aunque no hubo anuncio de paro general, los tres secretarios generales de la central obrera reclamaron “profundizar el conflicto” y plantearon la necesidad de construir una alternativa política y social frente al ajuste.

La CGT endureció su postura contra el gobierno nacional

El primero en tomar la palabra fue Octavio Argüello, referente de Camioneros, quien apuntó directamente contra la gestión libertaria: “Venimos a decirle a este Gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo y sacando su dignidad”.

Además, sostuvo que “no se puede hacer un país libre, justo y soberano quitando derechos, terminando con la economía y el consumo”, y definió al oficialismo como un “Gobierno explotador”.

En la misma línea, Cristian Jerónimo remarcó que el deterioro social ya se percibe en la vida cotidiana y no solo en los indicadores económicos.

“Lo vemos en cada fábrica que baja su producción, cada comercio que baja su persiana, cada trabajador que pierde su poder adquisitivo y cada jubilado que tiene que elegir entre comer o comprar su medicamento”, afirmó.

Por su parte, Jorge Sola, titular del sindicato del Seguro, destacó el rol de la CGT en la resistencia a las políticas oficiales y recordó que la central ya impulsó más de 15 movilizaciones y cuatro paros generales desde la llegada de Milei al poder.

Sola cuestionó a un Gobierno con “ética, estética y conciencia de derecha”, pero también planteó que la protesta sola no alcanza. “Queremos ir hacia un nuevo contrato social, donde la justicia social sea lo importante en un proyecto de Gobierno”, expresó.

Para cerrar, pidió avanzar hacia un modelo con producción, desarrollo y trabajo, pero también con distribución equitativa de la riqueza. “Que cada laburante tenga la dignidad de llevar el pan a su casa, y pueda hacerlo con derechos laborales”, sostuvo.

Antes de los discursos sindicales, la jornada incluyó un homenaje al papa Francisco. Desde el escenario, el padre Lorenzo “Toto” de Vedia recordó varias de sus frases vinculadas al trabajo y la justicia social.

Sin mencionarlo, hubo fuertes críticas al ministro Luis "Toto" Caputo

“La realidad es superior a un Excel, al equilibrio fiscal, a los escritorios y a los arreglos”, señaló, y agregó que Francisco enseñó que “el trabajo es con derecho o es esclavo”.

La movilización llevó como consigna principal “Trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”, y contó con el respaldo de gremios como La Bancaria, Camioneros, la UOM, la UTEP, SICONARA y la UGATT, además de organizaciones sociales y agrupaciones políticas afines al sindicalismo.

En la previa del acto, el diputado y dirigente bancario Sergio Palazzo había advertido que, si la situación económica no mejora, el escenario podría escalar hacia un nuevo paro general.

“Cuando la gente empieza a pagar los alimentos con tarjeta de crédito y después no puede pagarla, significa que este programa económico está llegando a su fin”, afirmó.