La senadora nacional Carolina Moisés presentó un proyecto de ley que propone crear Salas de Prensa Institucionales permanentes en los tres poderes del Estado, con el objetivo de garantizar el acceso a la información pública. La iniciativa de la legisladora jujeña surge en un contexto de debate por el cierre de espacios destinados a periodistas en dependencias oficiales.

Qué establece el proyecto presentado por la senadora Mosiés

El proyecto establece que estas salas deberán funcionar de manera obligatoria tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso Nacional y la Corte Suprema, y no podrán ser reemplazadas por modalidades virtuales ni sedes alternativas. Según la propuesta, se trata de asegurar condiciones mínimas para el ejercicio del periodismo dentro de las instituciones.

La legisladora, que preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, argumentó que la medida busca poner un freno a decisiones discrecionales. “No puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas”, sostuvo, al tiempo que cuestionó las restricciones recientes en el acceso a espacios oficiales.

El texto también contempla la prohibición de revocar acreditaciones de manera masiva o arbitraria, estableciendo que cualquier limitación deberá ser individual, fundada y con posibilidad de revisión judicial. La iniciativa ahora deberá comenzar su recorrido legislativo en el Congreso.