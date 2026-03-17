En el marco del juicio por la causa conocida como “Cuadernos”, la ex presidente Cristina Kirchner realizó su declaración indagatoria y volvió a cuestionar con dureza al Poder Judicial. Durante una extensa exposición de unos 40 minutos, calificó el proceso como un “disparate” y denunció una persecución en su contra, en un mensaje cargado de críticas hacia jueces y fiscales.

Al finalizar su intervención, anunció que no respondería preguntas y consultó si podía retirarse, dando por concluida su declaración. Sin embargo, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, le pidió que permaneciera unos instantes más y remarcó que el tribunal actúa de manera independiente, con el objetivo de garantizar un juicio justo para todas las partes involucradas.

En ese mismo sentido, el juez Germán Castelli también tomó la palabra y sostuvo que el proceso se desarrolla con compromiso institucional, asegurando que se administrará justicia sin distinción entre las personas imputadas, más allá de su posición o poder.

Durante su exposición, la exmandataria también hizo referencia a declaraciones del presidente Javier Milei, vinculadas a su situación judicial, y afirmó que podría “morir presa” dentro del actual sistema judicial, aunque sostuvo que ese escenario “en algún momento se va a terminar”.

En otro tramo, cuestionó directamente a la fiscalía y a la investigación, y condicionó una eventual respuesta a preguntas a que se convoque a declarar al fiscal Carlos Stornelli por su actuación en el caso, además de reclamar avances en otra causa vinculada a parques eólicos durante el gobierno de Mauricio Macri, que según afirmó permanece sin movimiento.

La ex presidente es la primera de los 86 acusados que deberán presentarse ante el tribunal, en un proceso que incluye a exfuncionarios y empresarios investigados por presuntas maniobras de recaudación ilegal en la obra pública.

Kirchner llegó a esta instancia bajo arresto domiciliario, cumpliendo una condena firme de seis años de prisión en el marco de la causa Vialidad, vinculada a irregularidades en la adjudicación de obras en la provincia de Santa Cruz.