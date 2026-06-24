Cuándo es el próximo feriado y cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Falta muy poco para que concluya la primera mitad del año y las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina. Aún restan muchas oportunidades para programar escapadas exprés, descansar o planificar unas minivacaciones dentro y fuera de Argentina. En este escenario, son muchas las personas que quieren saber cuántos fines de semana largos quedan en 2026.

De acuerdo con el calendario oficial, publicado por el Ministerio del Interior, todavía quedan varios fines de semana largos distribuidos entre julio y diciembre. Períodos que se componen de cuatro días gracias a los denominados feriados puente y días no laborables.

Así, todavía hay varias oportunidades para organizar alguna escapada turística o descansar durante fines de semana XXL. A continuación, un detalle de todas las oportunidades que no podés dejar pasar.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina y qué pasará con el fin de semana XXL

Para el próximo feriado habrá que esperar hasta el próximo mes. Se trata del jueves 9 de julio, fecha en la que Argentina celebra el Día de la Independencia. Tal como está previsto en el calendario oficial, esta fecha patria se combinará con el viernes 10 de julio, que fue declarado por el Gobierno nacional como día no laborable con fines turísticos.

Fuentes gubernamentales precisaron que como el 10 de julio se trata de una "feriado puente", cada empleador podrá definir el descanso de sus trabajadores. Así las cosas, en algunas casos se puede configurar un descanso de cuatro días, plazo comprendido del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Cuántos fines de semana largos restan en 2026

Desde el momento de la publicación de esta nota hasta la finalización de 2026 quedan cuatro fines de semana largo. A saber:

julio : del 9 al 12 de julio por el Día de la Independencia .

: del 9 al 12 de julio por el . octubre : del sábado 10 al lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

: del sábado 10 al lunes 12 de octubre por el . noviembre : del sábado 21 al lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional .

: del sábado 21 al lunes 23 de noviembre por el . diciembre: del sábado 5 al martes 8 de diciembre. Será el fin de semana largo más extenso que queda en el año gracias al día no laborable del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.

Cuáles son los feriados inamovibles que quedan en 2026

9 de julio Día de la Independencia

8 de diciembre Inmaculada Concepción de la Virgen María

25 de diciembre Navidad

Cuáles son los feriados trasladables que quedan en 2026

17 de agosto Pase a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional

Cuáles son los días no laborales que quedan en 2026