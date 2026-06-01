San Martín de los Andes volvió a posicionarse entre los destinos más destacados de la Argentina, luego de ser recomendada por la plataforma internacional de viajes Booking como uno de los lugares ideales para disfrutar del otoño y realizar una escapada en esta época del año.

La publicación resalta los paisajes que ofrece la localidad neuquina durante esta temporada, cuando los bosques se tiñen de tonos rojizos, ocres y anaranjados, generando un entorno natural único que se complementa con la belleza del lago Lácar y la cordillera patagónica.

Además del atractivo visual, el informe pone en valor la tranquilidad que caracteriza al destino fuera de temporada alta, una condición que permite disfrutar con mayor calma de sus propuestas turísticas, sus espacios naturales y su amplia oferta de alojamiento y gastronomía.

Entre las actividades que pueden realizarse en otoño, se destacan los recorridos por senderos y circuitos de trekking, paseos por la Ruta de los Siete Lagos, excursiones en entornos naturales, visitas al volcán Lanín y momentos de descanso en playas y miradores que conservan toda la esencia patagónica.

La localidad también continúa consolidándose por su propuesta cultural y gastronómica, con experiencias vinculadas a la cocina regional, la producción artesanal y las actividades recreativas que invitan a descubrir el destino durante todo el año.

Cabe señalar que San Martín de los Andes ya había sido reconocida anteriormente en los Traveller Review Awards 2026, donde fue distinguida como uno de los destinos más hospitalarios del mundo, un reconocimiento basado en millones de opiniones de viajeros que destacaron la calidez de su gente y la calidad en la atención turística.

El ranking difundido por Booking incluyó además otros destinos argentinos de gran atractivo turístico como Mendoza, la Quebrada de Humahuaca, El Chaltén y las Sierras de Córdoba, reafirmando el posicionamiento de la Patagonia como una de las regiones preferidas para viajar durante el otoño.



