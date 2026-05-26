El proyecto del Gobierno nacional para regular el juego online y prevenir la ludopatía generó un fuerte rechazo de sectores opositores en el Congreso, que cuestionaron el alcance de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

Por qué criticaron el proyecto oficialista para regular el juego online y prevenir la ludopatía

Las principales críticas llegaron desde la Coalición Cívica, cuyos diputados sostuvieron que el texto oficial evita intervenir sobre el funcionamiento de las plataformas legales de apuestas online. La diputada Mónica Frade afirmó que el proyecto “no es de prevención de la ludopatía sino de reafirmación de apoyo a las apuestas online”.

Según explicó, la iniciativa impulsada anteriormente por la oposición -que obtuvo media sanción en 2024 pero perdió estado parlamentario- proponía prohibir toda publicidad vinculada al juego, bajo un esquema similar al aplicado con los cigarrillos.

Frade cuestionó además que la propuesta del Gobierno solo avance contra plataformas clandestinas y no sobre el sistema de apuestas legales.

“Con este proyecto ganan las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas”, sostuvo la legisladora.

En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro consideró que el oficialismo “eligió ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas”. El proyecto enviado por el Ejecutivo propone endurecer penas contra plataformas de juego online no autorizadas y bloquear mecanismos de pago y dominios asociados a sitios ilegales.

Además, contempla sanciones para quienes presten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios esenciales para el funcionamiento de operadores clandestinos. Sin embargo, la iniciativa no prohíbe la publicidad del juego legal en medios de comunicación, redes sociales o espectáculos masivos.

Qué dice el proyecto de ley del Gobierno

El texto oficial únicamente establece límites sobre el contenido de esas campañas, indicando que no podrán vincular las apuestas con éxito personal, social o laboral. La propuesta también incluye campañas de concientización sobre ludopatía y mecanismos de articulación con provincias y organismos especializados para combatir el juego ilegal.

El debate sobre apuestas online y ludopatía volvió a instalarse en el Congreso durante el último año, especialmente por el crecimiento del acceso de menores a plataformas digitales de juego.