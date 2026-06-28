La cumbre del Mercosur arranca con Milei enfrentado a Brasil

El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se desarrollará en Asunción, Paraguay, en un escenario marcado por crecientes diferencias políticas y comerciales entre la Argentina y Brasil.

Tras su paso por España, el mandatario llegará al encuentro regional con varios frentes abiertos. Uno de los principales puntos de conflicto es el acuerdo arancelario firmado entre la Argentina y Estados Unidos, una decisión que generó preocupación en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que sostiene que cualquier entendimiento comercial de un país miembro debe respetar la política arancelaria común del bloque.

A esa discusión se suma el pedido argentino para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), una iniciativa impulsada por la Cancillería que despierta interrogantes dentro del Mercosur por su posible impacto sobre la estrategia comercial regional.

Otro de los focos de tensión será la situación de Venezuela. Mientras algunos países, entre ellos Brasil y Colombia, plantean reabrir el debate sobre su eventual reincorporación al bloque, la Argentina mantiene su decisión de vetar esa posibilidad, argumentando que Caracas continúa incumpliendo la cláusula democrática y otros compromisos institucionales del Mercosur.

En el plano formal, la agenda de la cumbre estará centrada en el seguimiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además del inicio de negociaciones para un eventual entendimiento con Japón, objetivos que cuentan con el respaldo de los países miembros.

Como gesto político adicional, antes de viajar a Paraguay, Milei tiene previsto recibir en Buenos Aires al senador brasileño Flavio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición al gobierno de Lula y figura cercana al expresidente Jair Bolsonaro. El encuentro profundiza el contraste político entre ambas administraciones y suma un nuevo elemento de tensión a la relación bilateral.

La cumbre reunirá a los presidentes de los países miembros del bloque y a representantes de otras naciones invitadas. Aunque los temas comerciales dominarán la agenda oficial, las diferencias entre Buenos Aires y Brasil prometen convertirse en uno de los principales ejes políticos del encuentro.