Javier Milei anunciará a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno nacional anunciará en las próximas horas la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia durante el fin de semana. La decisión forma parte de una reestructuración interna que también contempla modificaciones en distintas áreas estratégicas del Poder Ejecutivo.

Según fuentes cercanas al actual ministro del Interior, Santilli ya mantuvo conversaciones con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien le transmitió que será el elegido para asumir la conducción política del Gabinete. Aunque el funcionario todavía no recibió el llamado formal del presidente Javier Milei, en su entorno consideran que la decisión está prácticamente definida.

De acuerdo con la información que trascendió, Santilli mantendrá además el Ministerio del Interior, por lo que concentrará las responsabilidades de ambas áreas. La intención del Ejecutivo es centralizar la coordinación política y administrativa del Gobierno bajo un único funcionario de máxima confianza.

La reorganización también alcanzará al área de Comunicación. Karina Milei pasaría a asumir la conducción de Medios, mientras que días atrás el Gobierno ya había confirmado la designación del economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, cargo que había quedado vacante tras la salida de Adorni.

Posteriormente, el Ejecutivo también nombró a Fabián Fernández como secretario de Prensa, completando una serie de cambios orientados a redefinir el esquema de comunicación oficial.

Si bien desde la Casa Rosada aún no hubo un anuncio oficial, la confirmación se espera para las próximas horas, probablemente a través de las redes sociales del Gobierno o del propio presidente Javier Milei.

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete representa uno de los cambios políticos más importantes desde el inicio de la gestión libertaria y busca fortalecer la coordinación interna del Ejecutivo en un contexto marcado por desafíos legislativos, económicos y de gestión.