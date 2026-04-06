Una influencer se volvió viral tras compartir un video en el que participa del saqueo a un camión que había volcado en la Ruta 40, en la localidad de Luján de Cuyo. Se trata de Jula Greco, quien difundió las imágenes en sus redes sociales.

El hecho ocurrió luego de que un camión que transportaba aceite de oliva volcara en la ruta, lo que derivó en que varias personas se acercaran al lugar y se llevaran parte de la carga.

En el video publicado, se observa a la joven junto a un acompañante, a quien le dice: “Dale, manoteá”, en referencia a tomar algunas de las botellas que estaban siendo retiradas por otros presentes.

Las imágenes generaron fuerte indignación y se viralizaron rápidamente, ya que muestran cómo la influencer corre hacia el vehículo siniestrado y asegura que, aunque no supiera qué transportaba, “había que ir a ver y agarrar algo”.

Al final del video, Greco celebra lo ocurrido junto a su acompañante y expresa: “Nos vamos con aceite de oliva. ¡Gracias Mendoza! Pobre camión igual...”, en un tono que también fue cuestionado por usuarios en redes sociales.

El episodio ocurrió el viernes pasado, aunque se dio a conocer en las últimas horas, generando repercusión por la difusión del contenido y la conducta exhibida.