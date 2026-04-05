El presidente Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en un encuentro que buscará ordenar la agenda de gestión y reforzar la unidad interna del Gobierno. La convocatoria se da en un contexto marcado por las recientes imputaciones contra uno de sus funcionarios más cercanos, Manuel Adorni.

La reunión, prevista para el mediodía, contará con la presencia de integrantes clave del oficialismo, entre ellos la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

El encuentro tendrá como eje avanzar en los temas vinculados al paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo, así como también definir lineamientos para la denominada “segunda etapa de la gestión”.

La convocatoria se produce luego de una semana marcada por las acusaciones contra Adorni, relacionadas con presuntas inconsistencias en su patrimonio, lo que generó repercusiones dentro del Gobierno.

En ese contexto, la reunión también buscará mostrar una señal de respaldo político hacia el vocero presidencial y transmitir una imagen de cohesión interna en el oficialismo.

Además, se prevé que en los próximos días el jefe de Gabinete mantenga encuentros individuales con distintos funcionarios, con el objetivo de profundizar la coordinación en áreas clave como Seguridad, Defensa y Salud.

De este modo, el Gobierno intentará reordenar su agenda política y fortalecer su funcionamiento interno, en medio de un escenario atravesado por cuestionamientos y desafíos en la gestión.