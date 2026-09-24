El Gobierno nacional prepara una sesión especial en Diputados para la primera mitad de octubre con un temario que incluiría el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, el nuevo régimen de Discapacidad y distintas iniciativas vinculadas con la morosidad y el endeudamiento familiar. Antes de llegar al recinto, el oficialismo prevé comenzar el debate sobre Malvinas el 30 de septiembre en un plenario de comisiones.

La intención oficial es avanzar con un cronograma acelerado para intentar que el proyecto sobre soberanía obtenga dictamen durante los primeros días de octubre. El esquema tentativo contempla una reunión informativa el 30 de septiembre y una eventual firma del despacho el 6 de octubre, aunque en el Gobierno aclaran que las fechas todavía pueden modificarse en función de las negociaciones parlamentarias.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo tiene 133 artículos y propone modificaciones en distintas áreas. Entre ellas aparecen cuestiones relacionadas con defensa, inteligencia, seguridad, recursos naturales y el régimen de sanciones para quienes exploten sin autorización recursos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Por la amplitud del proyecto, la Casa Rosada reconoce que habrá aspectos que deberán discutirse con los distintos bloques. El oficialismo no descarta separar algunos capítulos o introducir modificaciones para facilitar acuerdos con el PRO, la UCR y los bloques provinciales. El proyecto fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

En paralelo, el Gobierno busca que la discusión sobre Discapacidad llegue al recinto dentro del mismo esquema. Este miércoles, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para su proyecto, que propone reemplazar la actual emergencia por un régimen permanente. La iniciativa obtuvo 42 firmas, mientras que el dictamen opositor que plantea extender la emergencia reunió 36.

El texto oficialista plantea un nuevo marco permanente para el sistema, con mecanismos vinculados al financiamiento, las prestaciones y la actualización de los aranceles. La estrategia del Ejecutivo es cerrar acuerdos con los bloques dialoguistas antes de la sesión para evitar que la oposición imponga una convocatoria propia con otro proyecto.

El tercer eje de la eventual sesión será el conjunto de iniciativas sobre morosidad y endeudamiento familiar. Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor tienen previsto avanzar con sus respectivos dictámenes el 29 de septiembre, mientras el oficialismo negocia una alternativa que, según plantea, no implique un impacto fiscal significativo.

Entre las opciones que analiza el Gobierno aparecen cambios destinados a mejorar la información que reciben los consumidores sobre el costo financiero total de los créditos, además de herramientas vinculadas con transparencia y educación financiera. La Casa Rosada mantiene diferencias con las propuestas opositoras que contemplan una regulación más amplia sobre las condiciones de los préstamos.

La decisión de concentrar estos debates en una misma sesión también modifica el calendario previsto para el Presupuesto 2027. El oficialismo ya no apunta a llevar la ley de gastos al recinto durante octubre y trabaja con la posibilidad de discutirla en la primera quincena de noviembre, mientras durante el mes próximo avanzarían las reuniones informativas y el trabajo en comisión.

El próximo paso será, entonces, el 30 de septiembre, cuando el Gobierno pretende abrir formalmente el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. A partir de allí comenzará una etapa de negociaciones para definir el dictamen y determinar si finalmente consigue incorporar Malvinas al mismo debate parlamentario que Discapacidad y endeudamiento familiar durante octubre.