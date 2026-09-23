Ante la ONU: Milei pidió inversiones para Vaca Muerta y marcó un límite por Malvinas

El presidente Javier Milei aprovechó su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para enviar un mensaje directo a los empresarios del sector energético internacional y convocarlos a invertir en Vaca Muerta, a la que presentó como una oportunidad estratégica para la Argentina y para el mercado energético mundial.

“Vengan. Inviertan. Desarróllenla. Háganlo con nosotros”, expresó el mandatario durante su intervención en Nueva York, en la que destacó que el desarrollo de los recursos energéticos argentinos forma parte de la estrategia de crecimiento que impulsa su Gobierno.

Milei sostuvo que Vaca Muerta tiene potencial para convertirse en una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas y vinculó ese potencial con la posibilidad de atraer capital internacional para ampliar la producción y desarrollar infraestructura asociada al sector.

La convocatoria, sin embargo, tuvo un límite explícito. El Presidente señaló que la invitación a invertir en la Argentina no alcanza a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas.

“Esta invitación tiene un límite”, afirmó Milei, antes de sostener que la Argentina no será indiferente frente a quienes, según su posición, exploten recursos bajo ocupación externa ilegal.

La referencia estuvo vinculada con el proyecto petrolero Sea Lion y con la posición argentina frente a las actividades hidrocarburíferas británicas en el Atlántico Sur.

El mandatario también afirmó que la Argentina ya adoptó medidas frente a esas actividades, entre ellas sanciones contra empresas involucradas y sus proveedores, además del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso.

La referencia a Vaca Muerta se produjo dentro de un discurso de alcance más amplio, en el que Milei planteó su visión sobre el rol de la Argentina en el escenario internacional y defendió una política orientada a la inversión, el comercio y el desarrollo de los recursos estratégicos.

En ese marco, también sostuvo que el país cuenta con condiciones para convertirse en un actor relevante en distintos sectores, entre ellos energía, minerales críticos, alimentos y tecnología. La convocatoria a los inversores formó parte de esa estrategia de posicionamiento internacional.

El mensaje se dio además en un contexto en el que el Gobierno busca acelerar el desarrollo de la infraestructura necesaria para aumentar la producción energética y ampliar las posibilidades de exportación de petróleo, gas y GNL provenientes de Vaca Muerta.

Durante su discurso, Milei también vinculó el desarrollo energético con la necesidad de recuperar capacidad productiva y atraer capitales. “Tenemos la energía que el mundo necesitará”, afirmó, al enumerar entre los recursos estratégicos argentinos al petróleo, los minerales y el talento humano.

La intervención ante la ONU fue la tercera de Milei desde que asumió la Presidencia y tuvo como otros ejes el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, las críticas al funcionamiento de Naciones Unidas y su posición sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

En el caso de Malvinas, el Presidente volvió a reclamar al Reino Unido la reanudación de las negociaciones por la soberanía y cuestionó las actividades de explotación de hidrocarburos en el área en disputa. Su planteo incluyó una referencia directa al proyecto Sea Lion, que Argentina considera una explotación no autorizada.

El mensaje sobre Vaca Muerta quedó así integrado a una presentación internacional en la que el Gobierno buscó mostrar a la Argentina como un país abierto a nuevas inversiones y al desarrollo de sus recursos, aunque con condiciones vinculadas a la posición oficial sobre la soberanía de las Islas Malvinas.