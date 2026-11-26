El dólar oficial abrió sin cambios este jueves 26 de noviembre a $1.630 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue retrocede diez pesos durante la mañana y se negocia a $1.700. En paralelo, el dólar MEP avanza a $1.676,80 y el CCL opera a $1.774,52.

El dólar oficial minorista mantiene su valor de cierre previo en las pizarras del Banco Nación y cotiza a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta en el inicio de la rueda cambiaria.

Por su parte, el dólar blue abrió la jornada a $1.690 para la compra y $1.710 para la venta en casas de cambio y cuevas de la Ciudad de Buenos Aires, pero cedió diez pesos en las primeras operaciones hasta ubicarse en $1.680 y $1.700 en ambas puntas.

Con este retroceso del 0,58% en el mercado paralelo y la estabilidad del tipo de cambio minorista en el Banco Nación, la brecha entre el dólar blue y el dólar oficial se redujo a 70 pesos (4,29%), mientras que el dólar tarjeta se sostiene en $2.119 y el dólar mayorista opera en $1.604.

Qué pasa con el dólar MEP, el CCL y el dólar cripto hoy

En el segmento de los dólares financieros, el dólar MEP registra una suba del 0,56% este jueves 26 de noviembre y alcanza los $1.676,80, manteniendo una diferencia del 2,87% respecto de la cotización oficial.

En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) avanza un 0,55% y se ubica en $1.774,52, lo que representa una brecha del 8,87% frente al billete minorista del Banco Nación.

Por el lado de las plataformas digitales, el dólar cripto abrió la jornada con una baja del 1,07% en $1.771,82 y se negocia en torno a los $1.769,98, en una rueda marcada por el repunte del Bitcoin, que trepó un 3,48% hasta los US$ 60.849.

Cómo operan las bolsas internacionales este jueves 26 de noviembre

El mercado cambiario local transita la jornada acompañado por un clima positivo en los principales índices bursátiles de Europa y Asia tras la volatilidad de las ruedas previas.

En Europa, la Bolsa de Frankfurt (DAX 30) sube un 1,75% hasta las 25.164,50 unidades y la Bolsa de Londres (FTSE 100) gana un 1,37% para ubicarse en 10.569 puntos, mientras que en Asia el índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio cerró con un alza del 0,86% en 57.499,16 puntos.