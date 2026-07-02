En la apertura de los mercados este jueves 2 de julio de 2026, el dólar oficial en Argentina cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta, según los datos del Banco de la Nación Argentina actualizados a las 00:00 horas.

Durante la última semana, el dólar oficial mostró una volatilidad del 24.15%, lo que representa un comportamiento más estable en relación a su volatilidad anual, que alcanza el 31.65%. En este marco, el valor máximo registrado en los últimos doce meses fue de $1.510, mientras que el mínimo se situó en $1.330.

Al hacer una comparación con el pasado reciente, la cotización oficial del dólar seis meses atrás se ubicaba en torno a los $1.495, evidenciando una ligera baja en el valor actual.

El dólar oficial llegó a $1.510: cómo abrió este jueves y qué conviene hacer si viajás al exterior

Para quienes realizan consumos en el exterior con tarjeta de crédito, es importante recordar que deben abonar el monto convertido a dólar oficial más un 30% correspondiente a percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo de la categoría del contribuyente.

Sin embargo, existe una alternativa para evitar este recargo. Los usuarios pueden optar por activar la función stop debit en sus tarjetas y efectuar los pagos utilizando dólares adquiridos al dólar oficial o al dólar MEP, lo que les permite esquivar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.