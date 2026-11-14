Dos acróbatas argentinos que iban al funeral de un amigo fueron detenidos en Arizona por ICE: cuál es su situación

Dos acróbatas argentinos fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Phoenix, Arizona. Se trata de Gustavo Romanello, de 34 años, y Agustín Baccega, de 42, quienes fueron arrestados el 7 de noviembre de 2026, cuando se disponían a viajar para asistir al funeral de un amigo.

Ambos cordobeses residían y trabajaban en Estados Unidos desde 2020. Actualmente permanecen bajo custodia migratoria en centros de detención de Arizona, mientras avanzan sus respectivos procesos ante la Justicia migratoria.

El caso enfrenta dos versiones: ICE sostiene que los argentinos excedieron los períodos de permanencia autorizados por su estatus migratorio, mientras que sus familiares aseguran que habían ingresado legalmente y contaban con permisos de trabajo vigentes

Agustín Baccega (izquierda) y Gustavo Romanello (derecha), los argentinos detenidos por el ICE de Estados Unidos en Arizona - Foto: Noticias Argntinas .

Dónde están detenidos los dos argentinos

Tras los arrestos, Romanello y Baccega fueron trasladados a diferentes establecimientos migratorios de Arizona.

Agustín Baccega permanece alojado en el Eloy Federal Contract Facility.

Gustavo Romanello fue trasladado al Florence Service Processing Center.

Según la información difundida sobre el caso, Romanello ya recibió una fecha para comparecer ante un tribunal de inmigración, mientras que Baccega todavía espera que se programe su audiencia.

La situación judicial de ambos es diferente y sus defensas buscan obtener precisiones sobre los expedientes y las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses.

Qué cuestiona la defensa de los acróbatas argentinos

El abogado de ambos, Samuel Sketers, cuestionó la forma en que ICE llevó adelante las detenciones. Según sostuvo, los expedientes fueron derivados directamente a la Justicia migratoria sin que previamente se realizara una entrevista administrativa.

“En este tipo de solicitudes se requiere una entrevista antes de transferir el caso a la corte de inmigración. Los arrestaron y los pusieron en la cárcel. Es una violación muy grande”, afirmó el letrado en declaraciones a Spectrum Noticias Florida.

La discusión gira alrededor de la situación migratoria de los dos argentinos. ICE sostiene que ambos permanecieron en Estados Unidos más allá del plazo permitido, mientras que sus familiares aseguran que tenían permisos de trabajo vigentes y estaban esperando una resolución de sus trámites.

En este punto existe una diferencia importante: un permiso de trabajo autoriza a desarrollar determinadas actividades laborales, pero no necesariamente acredita por sí mismo que una persona tenga vigente su autorización de permanencia en Estados Unidos. Por eso, la documentación migratoria y el tipo de trámite que cada uno tenía pendiente serán determinantes para esclarecer sus situaciones.

Quiénes son Gustavo Romanello y Agustín Baccega

Los dos argentinos son oriundos de Córdoba y desarrollaban sus actividades profesionales en el área de Orlando, Florida, donde se habían instalado en 2020.

Gustavo Romanello, de 34 años, trabajaba directamente para el complejo turístico Universal Orlando, mientras que Agustín Baccega, de 42, prestaba servicios para una empresa contratista vinculada al mismo grupo. Además, Baccega se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria local.

Sus detenciones generaron preocupación entre familiares y allegados en Córdoba, especialmente por la incertidumbre sobre las condiciones en las que permanecen alojados y los tiempos que demandarán los procedimientos migratorios.

La angustia de las familias en Córdoba

Mónica Benseny, madre de Baccega, describió el momento que atraviesa la familia como una situación “terrible, tremendamente angustiante y desesperante”.

También destacó las características personales de los dos artistas y los definió como personas “responsables, honestas, cumplidoras y trabajadoras”.

Por su parte, Liliana Soria, madre de Romanello, expresó su preocupación por la falta de información sobre las condiciones de detención de su hijo.

“Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están”, manifestó en declaraciones a medios estadounidenses.

Qué puede pasar ahora con los dos argentinos

El futuro de Romanello y Baccega dependerá de la evolución de sus respectivos expedientes ante la Justicia migratoria estadounidense. La primera instancia será conocer las fechas de las audiencias y los argumentos que presentarán las defensas para cuestionar las detenciones. También será importante determinar qué documentación tenían vigente al momento de los arrestos y cuál era el estado concreto de sus solicitudes migratorias.

Una eventual resolución podría definir si continúan bajo custodia, si acceden a alguna alternativa de libertad durante el proceso o si avanzan medidas de deportación.

Por ahora, los dos acróbatas argentinos continúan detenidos en Arizona. Sus familias esperan novedades judiciales y sus abogados buscan revertir las medidas adoptadas por ICE.