Caso Rudnev: una abogada llevó a la ONU un pedido de intervención urgente por su estado de salud

La situación de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso detenido en Argentina desde marzo de 2025 en una causa por presunta trata de personas, llegó nuevamente a organismos de Naciones Unidas. La abogada francesa Patricia Duval presentó en Ginebra una actualización del caso y pidió un llamamiento urgente al Gobierno argentino.

El escrito, fechado el 10 de septiembre de 2026, fue presentado ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y remitido además a cuatro relatorías especiales de la ONU vinculadas con la tortura y otros tratos crueles, la libertad religiosa, la libertad de opinión y expresión y las cuestiones relativas a las minorías. Es la segunda presentación de Duval ante esos organismos por la situación del ciudadano ruso.

La presentación sostiene que la detención de Rudnev es arbitraria y que sus actuales condiciones de alojamiento pueden resultar incompatibles con su estado de salud. Según la defensa, el imputado presenta un cuadro médico que requiere atención permanente y existe un riesgo grave si debe regresar a un establecimiento penitenciario de máxima seguridad.

Uno de los principales elementos incorporados al reclamo es un informe médico forense fechado el 29 de mayo de 2026. De acuerdo con la documentación citada por la defensa, el paciente necesita cuidados continuos, asistencia diaria de enfermería y acceso inmediato a atención especializada, además de condiciones que eviten nuevos traumatismos debido al compromiso de su columna cervical.

La defensa sostiene que esas condiciones serían compatibles con un régimen de prisión domiciliaria con supervisión médica, y cuestiona la posibilidad de que Rudnev sea trasladado nuevamente a una unidad penitenciaria. Duval afirma además que no existiría riesgo de fuga y señala que el imputado había cumplido las condiciones impuestas durante el período en que permaneció bajo arresto domiciliario.

El planteo internacional se produce mientras la situación procesal de Rudnev continúa en discusión en la Justicia argentina. En junio, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria que había sido concedida al ciudadano ruso y ordenó que continuara bajo prisión preventiva en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, aunque dispuso previamente la realización de estudios médicos para determinar si podía ser trasladado.

La resolución de Casación había sido recurrida por la defensa, que sostiene que el estado de salud de Rudnev resulta incompatible con su alojamiento en una cárcel. En los últimos días, además, el expediente volvió a tener una discusión sobre la realización de los estudios ordenados por la Justicia y las condiciones médicas del detenido.

Rudnev fue detenido el 28 de marzo de 2025 en el marco de una investigación federal que se tramita en Bariloche. La acusación lo vincula con una organización investigada por presunta trata de personas. La defensa, en cambio, cuestiona la hipótesis fiscal y sostiene que parte de las acusaciones contra el ciudadano ruso se originaron en señalamientos realizados previamente en Rusia.

En su presentación ante la ONU, Duval también incorporó documentación académica sobre el caso y sobre la situación de Rudnev en Rusia. Según el escrito, el ciudadano ruso había sido condenado allí a 11 años de prisión, pena que cumplió antes de emigrar a la Argentina. La defensa sostiene que esas circunstancias deben ser analizadas dentro del contexto de las acusaciones que pesan actualmente sobre él.

El reclamo ante Naciones Unidas no implica una resolución de esos organismos sobre la causa penal argentina, sino un pedido de intervención dirigido a los mecanismos especiales de derechos humanos. La situación procesal y las condiciones de detención de Rudnev continúan sujetas a las decisiones de la Justicia argentina.