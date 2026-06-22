La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata sumó este lunes un hallazgo relevante. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron una mochila y un bidón de nafta que fueron reconocidos por familiares de uno de los navegantes, según informaron fuentes oficiales.

Los objetos aparecieron en la localidad balnearia de Atalaya, en el partido bonaerense de Magdalena, y constituyen una de las pistas más importantes obtenidas desde que se inició el operativo de búsqueda.

Los cinco hombres buscados son Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli, quienes partieron el pasado 14 de junio desde la costa de Hudson a bordo de un bote semirrígido rojo y blanco para realizar una jornada de pesca de pejerrey.

Desde entonces, no volvieron a establecer contacto y se perdió todo rastro de la embarcación. Según trascendió, el bote contaba con chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF, elementos de seguridad obligatorios para la navegación.

La búsqueda se extendió a distintos sectores del Río de la Plata y de la costa atlántica, alcanzando incluso la zona de San Clemente del Tuyú. Para las tareas se desplegaron guardacostas, embarcaciones semirrígidas, motos de agua y personal especializado.

De acuerdo con las hipótesis que manejan los investigadores, la principal línea de análisis apunta a un posible hundimiento de la embarcación. Las bajas temperaturas del agua y las condiciones de la zona podrían dificultar la localización tanto del bote como de sus ocupantes.

A más de una semana de la desaparición, el hallazgo de las pertenencias renovó las expectativas de obtener nuevas pistas que permitan reconstruir lo ocurrido y avanzar en la localización de los pescadores.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 Descentralizada de Berazategui, conducida por la fiscal Silvia Noemí Borrone, mientras continúan los operativos de búsqueda en distintos puntos del estuario.