Un hecho de presunto maltrato animal conmocionó a Las Grutas y derivó en la apertura de una causa judicial. Durante el fin de semana, personal de la Comisaría 29° recibió un llamado alertando que un automóvil circulaba por la zona de Avenida Río Negro y Belisle arrastrando a un perro.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un animal de pelaje marrón claro que se encontraba muerto. La escena demostraba la gravedad del hecho: el cuerpo presentaba órganos expuestos y manchas de sangre sobre la calzada, compatibles con un arrastre prolongado.

Minutos después, los policías localizaron el vehículo señalado, un Ford Orión, en la zona de la Tercera Bajada. El rodado presentaba manchas de sangre y daños compatibles con un impacto. El conductor, domiciliado en San Antonio Oeste, fue identificado y manifestó que un perro se había cruzado en su camino a la altura del aeroclub, sin advertir que el animal había quedado enganchado y era arrastrado mientras continuaba circulando.

La Fiscalía de Turno de Viedma dispuso la apertura de una investigación judicial por presunto maltrato animal, ordenó pericias a cargo del Gabinete de Criminalística de San Antonio Oeste, la imputación del conductor y la extracción de fichas identificatorias junto con la solicitud de antecedentes.

Personal de Zoonosis de la Municipalidad de San Antonio Oeste intervino para retirar el cuerpo del animal de la vía pública. Según las primeras estimaciones, desde el lugar donde el conductor indicó haber visto cruzar al perro hasta el punto donde fue hallado sin vida en el acceso por Avenida Río Negro, el animal habría sido arrastrado por más de cinco kilómetros a lo largo de la Ruta Provincial N°2.

La causa continúa en etapa investigativa y será la Justicia la encargada de determinar las circunstancias exactas del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.