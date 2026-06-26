Uno de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata fue encontrado muerto este viernes, según confirmaron fuentes del operativo de búsqueda. El cuerpo apareció a unos 85 kilómetros de la localidad balnearia de Atalaya, en el partido bonaerense de Magdalena. El hallazgo se produjo en el canal de acceso del lado uruguayo, donde desde hace varios días se concentraban parte de las tareas para intentar localizar a los ocupantes de la embarcación.

Hasta el momento, el cuerpo no pudo ser identificado oficialmente, aunque las autoridades informaron que los familiares ya fueron notificados sobre el hallazgo.

Los cinco pescadores permanecían desaparecidos desde el 14 de junio, cuando salieron a pescar pejerrey a bordo de un bote semirrígido blanco y rojo y nunca regresaron. De acuerdo con la información difundida durante la búsqueda, todos contaban con experiencia en navegación y la embarcación disponía de los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, sistema de posicionamiento GPS y radio VHF.

El operativo continúa para intentar localizar al resto de los pescadores, mientras avanzan las pericias para confirmar la identidad de la persona encontrada y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.