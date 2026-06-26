Partió hacia Venezuela el avión con personal militar de Argentina: colaborarán en la asistencia tras el terremoto

Ante el dantesco escenario que dejaron los terremotos y las posteriores réplicas en Venezuela, el Gobierno nacional confirmó que este viernes por la tarde partió un avión con personal militar de Argentina hacia ese país latinoamericano. Fuentes oficiales destacaron que serán los primeros equipos nacionales previstos para arribar con capacidades de asistencia humanitaria en medio de la catástrofe.

Cómo será el recorrido del avión con personal militar que Argentina envió a Venezuela

En esa línea, precisaron que realizará escalas en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y en Manaos (Brasil). El avión argentino tiene un tiempo estimado de vuelo de ocho horas hasta la Base Aérea El Libertador, en el estado venezolano de Aragua.

“Las Fuerzas Armadas argentinas están donde se las necesita”, indicaron desde el Ejecutivo en un comunicado que reproduce la agencia Noticias Argentinas.

Qué recursos enviará Argentina a Venezuela ante la magnitud de la tragedia

En la tarde del jueves, el vocero presidencial Adrián Ravier había adelantado que el gobierno de Javier Milei no iba a ser indiferente ante la situación de los venezolanos. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el flamante funcionario señaló que "Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente" y anunció que Argentina colaboraría con asistencia humanitaria para reforzar las tareas de emergencia.

Entre varios recursos, indicó que habrá a disposición médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares, además de un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.

Asimismo, desde el Gobierno nacional enviarán 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para asistir a las personas afectadas por el desastre.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, al menos 920 personas murieron y 3360 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles 24 de junio que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira, de acuerdo con un balance oficial dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró al estado de La Guaira como zona de desastre natural. En ese distrito se registraron escenas de saqueos a comercios y viviendas derrumbadas.