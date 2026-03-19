Después de casi un día de intensa búsqueda, Esmeralda Marisa Pereyra López, de apenas dos años, fue encontrada con vida en un descampado de la zona de La Falda, a media hora en auto de Cosquín. Según confirmaron fuentes oficiales, la niña se encontraba en buen estado de salud y fue trasladada a un hospital cercano para un chequeo médico. Ya se reencontró con su familia.

El hallazgo se produjo gracias al trabajo de efectivos de la División Motos de la Policía, quienes localizaron a la menor a unos 500 metros lineales de su vivienda. Mientras tanto, la fiscalía trabaja para esclarecer las circunstancias de la desaparición, que aún se mantienen bajo investigación. La policía ya detuvo a una persona vinculada al caso.

Durante la búsqueda, que comenzó a primera hora del jueves, se rastrillaron riberas de ríos, se revisaron vehículos que entraban y salían de Cosquín, y se realizaron controles sobre los familiares, a quienes se les secuestraron los teléfonos para colaborar con la investigación. El operativo contó con más de 90 policías en el terreno, apoyados por drones con detección de calor y equipos de la división canes.

La hipótesis de la investigación

Según explicaron las autoridades, la niña no estaba deshidratada, por lo que se baraja la hipótesis de que pudo haber sido trasladada a otro lugar antes de aparecer en el descampado. Las investigaciones buscan determinar si permaneció en otro sitio antes de ser “devuelta” al área donde fue encontrada.

El caso movilizó a toda la comunidad de Cosquín y sus alrededores. Vecinos, familiares y autoridades participaron activamente en la búsqueda. El fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado, señaló que aún no se pueden determinar todas las circunstancias que rodearon la desaparición, y que se continuará investigando para esclarecer la situación y garantizar que se haga justicia.