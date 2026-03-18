En una conferencia de prensa que se realizará este miércoles en el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, se darán a conocer los nombres de 12 personas identificadas en La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura.

Del encuentro participarán el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, familiares de las víctimas, querellas y representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Desde el organismo, estarán presentes Carlos Vullo, director del laboratorio de genética forense, y Silvana Turner, responsable de los trabajos en el predio.

Durante la conferencia también se brindarán detalles sobre el avance de las tareas de búsqueda en el terreno y los análisis de laboratorio que permiten avanzar en la identificación de víctimas. Hasta el momento, seis personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado ya fueron identificadas en La Perla, en el marco de los trabajos impulsados por el EAAF.

Entre ellas se encuentran Eduardo Jorge Valverde Suárez, Oscar Reyes, Ramiro Bustillo, una de las mellizas Carranza, Raúl Oscar Ceballos Cantón y Mario Alberto Nívoli.