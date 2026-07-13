Estuvo con Maradona en sus últimos días y ahora declarará en el juicio por su muerte

Un hombre que acompañó a Diego Armando Maradona durante sus últimos días de vida fue citado para declarar este martes en el juicio que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte del astro argentino.

Se trata de Julio César Soria, uno de los custodios que integraba el equipo de seguridad de Maradona durante la internación domiciliaria que atravesó en una vivienda del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

Soria visitó y acompañó al exfutbolista en la residencia donde permaneció luego de recibir el alta de la Clínica Olivos, tras ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.

Los jueces esperan que el custodio reconstruya cómo fueron los últimos días de Maradona antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Su declaración podría aportar detalles sobre el estado físico y anímico de Diego y la asistencia que recibía durante la internación domiciliaria.

Durante la etapa de instrucción, Soria también hizo referencia al consumo de alcohol de Maradona antes de su último tratamiento y pese a las recomendaciones médicas. En el expediente consta, además, que el neurocirujano Leopoldo Luque mantenía comunicaciones con el custodio para conocer el estado del paciente.

La declaración se producirá días después del testimonio de Julio César Coria, otro integrante del esquema de seguridad de Maradona. El custodio aseguró ante el tribunal que Diego “estaba bien” la noche anterior a su fallecimiento, una versión que difiere de otros relatos incorporados al debate sobre el deterioro que presentaba el exfutbolista.

Coria también relató que la mañana del 25 de noviembre observó el cambio de guardia de los enfermeros, aunque aseguró que no vio que ingresaran a la habitación de Maradona antes de la llegada de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

El juicio continúa con la declaración de personas que tuvieron contacto directo con Diego en la casa de Tigre. La Justicia busca reconstruir cómo fueron sus últimas semanas y determinar si existieron fallas en la atención médica que recibió antes de morir.